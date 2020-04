AS Monaco Mercato : 4 nouveaux prétendants pour Ben Yedder

Auteur d’une bonne saison avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder voit le nombre de ses prétendants augmenter. Selon la presse espagnole, le buteur monégasque serait désormais dans le viseur de 4 nouveaux courtisans en vue du mercato estival.

Du monde au portillon pour Wissam Ben Yedder

En quête d’un buteur cet été, le PSG, le FC Barcelone et Manchester United auraient coché le nom de Wissam Ben Yedder sur leurs tablettes. Les recruteurs parisiens souhaiteraient le signer pour compenser un départ d'Edinson Cavani ou de Mauro Icardi. Les Barcelonais envisagent de le recruter pour préparer la succession de Luis Suarez. Et les Red Devils verraient dans le Monégasque un joueur capable de faire oublier le départ de Romelu Lukaku à l'Inter Milan l'été dernier.

Selon AS, il faudrait désormais ajouter 4 noms sur cette liste de prétendants pour l’attaquant de l’AS Monaco. Le média espagnol cite le Valence CF, Arsenal, Tottenham et Manchester City. Des clubs qui seraient prêts à se livrer une rude concurrence cet été pour une signature de l’ancien Toulousain.

Cependant, l’AS Monaco n’aurait pas l’intention de se séparer de l’international français cet été. Mais les dirigeants du club de la Principauté pourraient bien changer d’avis si une offre d'au moins 80 millions d’euros se présentait pour le joueur de 29 ans.