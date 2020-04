ASSE - PSG : CDF, les fans de Saint-Étienne accusent la FFF

Les supporters de l’ASSE sont mécontents à l’idée de disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG à huis clos au Stade de France. Ils interpellent Noël le Graët.

Finale ASSE - PSG, le public de Saint-Étienne interpelle la FFF

Le président de la FFF souhaite que la finale entre l'ASSE et le PSG en Coupe de France soit le premier match de la reprise de la saison. Il a même annoncé deux dates, le 13 ou le 20 juin. Un match qui devrait se disputer sans les supporters des deux équipes, à cause du Covid-19.

Les supporters de Saint-Étienne ont exprimé leur opposition à l’idée de Noël le Graët. Ils évoquent une décision nulle, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Nul, nul, nul... Quelle bonne image, une finale de Coupe de France, qui plus est à huis clos, peut donner ? Personne ne sait comment va se dérouler le déconfinement, la fin de cette saison (si elle se termine) et on démarre par la finale. Ahurissant. Resaisissez-vous ! », a écrit l’Union des Supporters Stéphanois (USS).

Pour rappel, la finale de la coupe de France était prévue initialement le samedi 25 avril 2020, mais elle a été reportée, en même temps que tous les championnats, compte tenu de la pandémie de coronavirus.