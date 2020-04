AS Monaco : Salaire, l’extraordinaire générosité de Fabregas

Touchée par la crise économique qui sévit depuis la suspension du championnat, l’AS Monaco a mis ses salariés en chômage partiel et discute avec ses joueurs pour une baisse des salaires. Cesc Fabregas a annoncé qu’il ferait un geste pour soulager le club de la Principauté et pour aider les salariés.

Cesc Fabregas accepte une baisse salariale de 30 %

La crise économique frappe également l’AS Monaco, un club pourtant réputé financièrement solide. Mais chez les Monégasques, il y a heureusement un joueur du nom de Cesc Fabregas. Alors que le club continue à négocier avec les autres joueurs pour une diminution des salaires, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a déjà accepté de baisser son salaire de 30 %.

L’Espagnol paie le manque à gagner des salariés

Cesc Fabregas aurait également pris la décision d’aider certains salariés du club de la Principauté. Selon les informations de RMC Sport, l’ex-meneur de jeu de Chelsea a annoncé qu’il paierait de sa propre poche le manque à gagner de tous les membres du staff médical et des intendants de l’AS Monaco placés en chômage partiel.