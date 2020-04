OL : Sylvinho regrette son passage bref chez les Lyonnais

Sylvinho, ex-entraineur de l’OL, a exprimé un gros regret sur son bref passage à la tête du staff technique du club rhodanien.

OL : Sylvinho estime qu'on ne lui a pas laissé de temps

Sylvinho a dirigé l’OL entre le 28 mai et le 7 octobre 2019. Il a été limogé après le derby perdu contre le grand rival l’ASSE (1-0). Le successeur de Bruno Genesio a conduit les Gones pendant 11 matchs, soit 9 en Ligue 1 et 2 en Ligue des Champions. Son bilan est de 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites, en deux mois de compétition.

Le technicien brésilien a estimé qu’on ne lui a pas donné le temps de redresser la barre. Il regrette en effet son licenciement rapide. « Bien sûr, j'aurais aimé avoir joué plus de onze matchs, avoir eu plus de temps pour faire mon travail », a déclaré Sylvinho, dans AS.

Malgré tout, ce dernier affirme qu’il « respecte cette décision du club ». « Le football est une question de résultats. Je garde le bon côté, avec la relation que j'ai nouée avec les joueurs et avec l'opportunité d'avoir entraîné un club aussi grand que l'OL », a-t-il exprimé ensuite.

Sylvinho reconnait que ses résultats n'étaient pas bons !

L’entraineur de 46 ans ne regrette cependant pas d’avoir saisi l’opportunité de suivre Juninho à Lyon. Concernant son bilan, il admet qu’il est médiocre. « Bien sûr, l'expérience n'était pas ce à quoi je m'attendais, les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Les miennes et celles du club », a avoué Sylvinho.