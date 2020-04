OL : Droits TV négociés, Aulas demande des comptes à la LFP

Jean-Michel Aulas se dit surpris par l’accord passé par la LFP avec Canal+ et beIN Sports sur les droits télé non payés en cette période de crise de Covid-19.

Aulas réclame le protocole d'accord avec les diffuseurs

Jean-Michel Aulas n’est pas d’accord sur les montants proposés par les diffuseurs de la Ligue 1 et demande des comptes à la LFP. « J'ai demandé à avoir connaissance du protocole en tant que président du collège de Ligue 1 », a fait savoir le président de l’OL dans L’Équipe, tout en précisant :«(présidente de la Ligue) m'a dit qu'elle n'avait pas le protocole et qu'elle demandait à bénéficier comme moi de cette information ». « Je ne peux pas porter de jugement sans le protocole », a souligné le dirigeant de l’Olympique Lyonnais.D’après les informations du quotidien sportif, l’accord signé vendredi entre la Ligue et ses diffuseurs indique que Canal+ doit verser 37 M€ TTC et beIN Sports 10,6 M€. Des montants en dessous de ce que réclament les clubs. Raison pour laquelle, Jean-Michel Aulas pose « un certain nombre de questions ».Il souhaite « savoir si le montant annoncé correspond à une règle technique précise pour calculer la différence avec ce qui avait été réclamé haut et fort par Didier Quillot (directeur général exécutif de la LFP) lors du précédent bureau ». Selon lui, « il avait en tête des montants différents ».La deuxième question du boss de l'OL est « de savoir si le protocole reprenait le sujet des 46 M€ réclamés par Canal+ lors du mouvement des gilets jaunes (pour des reports de matchs) ». Et dans la troisième question, il veut savoir « si le sujet des matches à huis clos et la valorisation des futures rencontres avaient été abordés ».