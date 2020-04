OGC Nice : Reprise, Rivère a un gros doute sur le calendrier

Le président de l’OGC Nice regrette que sa proposition sur la reprise de la saison ait été rejetée. Dans son commentaire sur l’idée de rejouer en juin, Jean-Pierre Rivère avoue qu’il va se poser un problème de calendrier.

OGC Nice : Rivère a des incertitudes sur la reprise en juin

Jean-Pierre Rivère, dirigeant de l’OGC Nice, a été mis en minorité concernant son idée de reprendre la saison le plus tard possible, afin d’enchainer avec l’exercice suivant en janvier 2021. Il était question dans sa proposition de disputer la saison prochaine en année civile.

L’UEFA a demandé aux ligues nationales de tout faire pour finir la saison le plus tôt possible, afin qu’elle puisse reprogrammer la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Du coup, la LFP envisage de reprendre la Ligue 1 à la mi-juin. « Je pense qu'on aurait pu peut-être montrer plus de sagesse », regrette le responsable de l’OGC Nice, sur beIN Sports.

Jean-Pierre Rivère espère que le discours des autorités sur le déconfinement et les nouvelles mesures vont permettre d’avoir plus de visibilité sur les conditions de la reprise. Il faut indiquer qu’il existe encore beaucoup d’incertitudes sur une éventuelle reprise des championnats dans l’Hexagone.

« Je pense que c'est un parcours qui n'est pas simple jusqu'à l'Euro 2021, en terme de calendrier et de visibilité, c'est pas évident » a expliqué le président de l’OGC Nice.