ASSE Mercato : Ryad Boudebouz ne pense pas à un départ

Aujourd’hui annoncé sur le départ, Ryad Boudebouz a répondu aux rumeurs sur son compte Instagram, et nie vouloir quitter les Verts cet été.

Ryad Boudebouz annoncé partant

Déjà intéressé par Gael Kakuta depuis plusieurs saisons, l’ASSE pourrait essayer de le recruter cet été. Ce mercato pourrait être le bon pour les stéphanois, tant la valeur de Gael Kakuta, estimée à 2,8 millions d’euros selon Transfermarkt est faible. Pour Soccer Link, le but de ce transfert serait de remplacer Ryad Boudebouz, qui pourrait quitter les verts dès cet été.

Un départ ? Ryad Boudebouz répond

Ryad Boudebouz à tenu à répondre sur Instagram pour démentir ces rumeurs de transferts qui l’annoncent sur le départ :

« Suite aux très nombreux messages que je reçois et aux captures d’écran qu’on m’envoie, je vais prendre la parole même si je n’ai pas pour habitude de répondre aux rumeurs. Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif c’est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible. J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe. Je n’ai qu’une hâte, c’est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% vert. »