PSG Mercato : grosse information sur la piste Ismaël Bennacer

Ismaël Bennacer est un joueur du Milan AC. Dans le viseur du PSG pour le prochain mercato, l'avenir du milieu relayeur serait déjà scellé, d'après les informations en provenance d'Italie.

Ismaël Bennacer, où en est le PSG ?

Pour renforcer un milieu de terrain affaibli cette saison, les dirigeants parisiens avaient coché le nom d’Ismaël Bennacer sur leurs listes de cibles. Le directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait le profil du meilleur milieu de terrain de son ancien club le Milan AC et aurait cherché à l'attirer vers le club de la capitale au mercato de cet été. C’était au terme d’une belle Coupe d’Afrique des Nations 2019, qu’il a remportée avec l’Algérie, que le joueur de 22 ans a rejoint le Milan AC contre un chèque de 16 millions d’euros. Très intéressant pour sa première saison en Italie, l’ancien sociétaire d’Arsenal a disputé 23 matchs sur 29 possibles.

Ismaël Bennacer, la réponse du Milan AC connue ?

D’après les informations du Corriere Dello Sport, l’AC Milan, en période de transition depuis plusieurs années, voit Ismaël Bennacer incarner son renouveau et refuserait donc de le vendre. Le natif d’Arles ne désire pas non plus quitter les Rossoneri et compte s’inscrire dans le projet milanais sur la durée. Un échec donc pour le PSG qui voit ainsi une de ses cibles du mercato estival s’éloigner.