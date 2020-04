ASSE Mercato : Denis Bouanga vers un autre club de Ligue 1 ?

Auteur d’une excellente saison du côté de l'ASSE, Denis Bouanga est au cœur de bien des convoitises. Le milieu de terrain pourrait donc bien quitter les verts de l'As Saint-Étienne pour rejoindre un autre club de Ligue 1.

ASSE Mercato : Denis Bouanga est convoité

S’il y a bien une lueur d’espoir dans la saison de l’AS Saint-Étienne, celle-ci n'a d'autre nom que Denis Bouanga. Leader offensif de la 7ème pire attaque de Ligue 1, il arrive tant bien que mal à maintenir l'ASSE hors de la zone de relégation, à une pénible 17ème place du classement. L’ailier de 25 ans réalise une très bonne saison qui attire vers lui les regards des dirigeants de certains clubs de Ligue 1. Le journaliste Mohamed Bouhafsi annonce que le LOSC de Christophe Galtier et le Stade Rennais de Julien Stéphan sont prêts à entrer en négociations avec l'ASSE pour le transfert de Denis Bouanga. Bien que sa valeur marchande soit estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt, les dirigeants stéphanois n'attendraient n’étudier que des offres se situant au-dessus des 15 millions d’euros pour leur attaquant.

Une saison de haute volée pour Denis Bouanga

Denis Bouanga est étincelant avec l'AS Saint-Étienne qui a elle-même beaucoup de mal à briller cette saison. Arrivé en provenance du Nîmes Olympique en juillet 2019 contre un chèque de 4,5 millions d’euros, l’international gabonais confirme après un exercice 2018-2019 encourageant (8 buts et 3 passes décisives en 38 matchs). Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 35 matchs cette saison, l’actuel 10ème meilleur buteur de Ligue 1 pourrait fausser compagnie aux Verts de l'AS Saint-Étienne pour donner vie à son rêve de jouer une compétition européenne.