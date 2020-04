OM Mercato: André Villas-Boas livre un indice sur son avenir

L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas a livré un important indice sur son avenir. Le technicien portugais, qui est en passe de qualifier l'Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des Champions, a fermé la porte à livré un indice sur son avenir.

André Villas-Boas sur le banc de l’OM en ligue des Champions ?

Malgré certaines rumeurs qui annoncent déjà le coach de l’OM partant à la fin de la saison, André Villas-Boas pourrait bien rester à son poste. Mohamed Bouhafsi, le responsable de la rédaction football de RMC, annonce que le coach marseillais va rester jusqu’à la fin de la saison. Il voit même l'ancien coach de Chelsea jouer la Ligue des Champions avec les Phocéens l'an prochain.

Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais qui s’inquiétaient d'un départ de leur coach de la canebière. Arrivé pour succéder à Rudi Garcia, André Villas-Boas n’a pas mis très longtemps avant de faire l’unanimité à l'Olympique de Marseille. La direction du club phocéen souhaite le garder encore un certain temps alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2021.

André Villas-Boas ne veut pas retourner en Angleterre

Le tacticien portugais, après deux expériences à Chelsea et Tottenham, ne souhaite pas retenter une nouvelle expérience de l’autre côté de la manche. Il a confié sur Radio Renascença : « Je n’y retournerai pas. C’est le championnat avec les plus gros investissements, les meilleurs joueurs et les meilleures équipes, mais j’aime être dans une ligue qui interprète la philosophie de jeu d'une façon différente. »