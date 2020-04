PSG : Réduction des salaires, Leonardo en grande difficulté

Le PSG n’aurait toujours pas trouvé de terrain d’entente avec ses joueurs sur la baisse de leurs salaires. Ces derniers seraient opposés à la réduction de leurs revenus mensuels.

PSG : Leonardo peinerait à trouver un accord avec les joueurs

Les joueurs du PSG seraient toujours en négociation avec la direction sur le sujet de la baisse de leurs salaires, alors qu’il est de plus en plus question de la reprise de la saison. Nasser Al-Khelaïfi n’aurait toujours pas obtenu l’accord des joueurs en cette crise de coronavirus. L’Équipe croit savoir que « les joueurs du Paris Saint-Germain ne veulent pas entendre parler d'une baisse de leurs salaires ».

La LFP attend les décisions prises sur le déconfinement afin de pouvoir fixer le calendrier de la suite et fin des championnats. Le chômage partiel dans lequel l’équipe du PSG a été placée va donc bientôt prendre fin. Malgré tout, « les pourparlers » entre Leonardo et le capitaine Thiago Silva et son adjoint Marquinhos « n’ont toujours pas abouti », d'après le média.

PSG : un manque à gagner estimé à plus de 215 M€ !

À en croire les indiscrétions du quotidien sportif, « ils patinent même, aux dernières nouvelles ». Selon le calcul des dirigeants parisiens, le club pourrait perdre plus de 215 M€ à cause de la crise de Covid-19. La source rappelle par ailleurs que la masse salariale de l'entreprise en 2018-2019 s'est élevée à 371 M€ sur un budget de 637 M€.