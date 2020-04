Ligue 1 : Daniel Riolo sort les arguments pour une reprise

Suspendue jusqu’à une date indéterminée, la Ligue 1 doit-elle reprendre malgré les menaces du coronavirus ? Daniel Riolo souhaite clairement une reprise du championnat.

Le football, facteur de rassemblement selon Daniel Riolo

Le coronavirus a obligé la Ligue de Football Professionnel à interrompre la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre. Mais une reprise du championnat est désormais envisagée. Les responsables de la LFP espèrent cette reprise dans la foulée du déconfinement, prévu le 11 mai prochain. Est-ce possible ?

Les avis sont partagés. Quand certains pensent que les conditions sanitaires ne sont pas favorables et qu’il est mieux de songer à une annulation de la saison pour bien préparer la saison prochaine, Daniel Riolo croit qu’il faut reprendre le football car c’est un facteur de rassemblement très important dans notre société.

« Cela représente énormément et c'est ce qui rassemble le plus les gens. On est toujours ramené au fait que le sport est un accessoire, un divertissement. Je ne parle même pas de l'aspect économique sinon on en serait au coup de fouets. […] Mais juste au niveau sociétal, ce qui rassemble les gens, c'est le sport. Le Tour de France fait partie de notre patrimoine. Rolland-Garros, pareil. Mais on est toujours ramené au fait que le sport est un divertissement. C'est tellement ancré chez nous », a expliqué le célèbre journaliste sur RMC Sport.

Et Daniel Riolo de conclure : « Mais oui, on a envie que ça reprenne et on n'a pas à avoir honte de ça. »