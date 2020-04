Ligue 1 : Mauvaise nouvelle pour la reprise de la saison

Suspendue jusqu’à une date indéterminée à cause du Covid-19, la Ligue 1 pourrait-elle reprendre dans la foulée du déconfinement prévu le 11 mai ? Dans son plan de déconfinement, le Premier ministre Édouard Philippe n'envisagerait pas une reprise de toute activité sportive avant le mois d’août.

Ligue 1 : pas de reprise avant le mois d’août ?

Ce mardi à 15 heures, le Premier ministre Édouard Philippe va exposer les détails de son plan de déconfinement, à exécuter à partir du 11 mai. Dans la foulée, la LFP (Ligue de Football Professionnel) espère une reprise de la Ligue 1 en juin. Selon Le Parisien et L’Equipe, le Premier ministre n'a pas prévu d'autoriser la reprise des activités sportives, dont la Ligue 1, lors du déconfinement partiel du 11 mai. Cette mesure serait sans concession.

Les deux sources précisent qu’une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ne serait envisagée qu’en août. Aucune décision définitive n’a encore été formulée, mais une source proche du dossier a confié à L’Equipe que « c’est fort probable » que la saison ne reprenne pas avant août. Dans cette hypothèse, tous les plans de reprise élaborés ces derniers temps ne tiendraient plus la route et il faudrait revoir les différentes solutions possibles.