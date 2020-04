ASSE : Disparition d’Herbin, émouvant témoignage de Romeyer

Mythique personnalité de l’ASSE, Robert Herbin a laissé un grand vide à Saint-Étienne, suite à sa disparition lundi soir. Roland Romeyer témoigne de l’Ambassadeur à vie des Verts.

ASSE : Romeyer rend hommage à Robert Herbin

Le président du directoire de l’ASSE est dévasté par la mort de Robert Herbin. « C’est une immense peine qui m’a envahi hier soir quand j’ai appris le décès de Robert Herbin », a exprimé Roland Romeyer, avant de ressasser les souvenirs sur l’emblématique joueur, capitaine et entraineur de Saint-Étienne.

« Je ne cesse de penser à tout ce qu’il nous a apporté, à nous les Stéphanois. Il nous a persuadés que l’impossible en football n’existait pas. C’est comme cela que l’ASSE a renversé les plus grands clubs d’Europe dans les années 70. Son plus bel exploit a été de fédérer une ville et tout un pays derrière une équipe. En 1976, l’année de la fabuleuse épopée, la France était Verte », a rappelé le dirigeant stéphanois.

Herbin, le plus grand des entraineurs de l'ASSE

« Il dégageait un charisme et une force incroyables. On avait l’impression que rien ne pouvait le déstabiliser. Il était aussi un formidable manager… Robert Herbin est le plus grand de nos entraineurs de club. En 2013, nous l’avons nommé ambassadeur à vie de l'ASSE, mais ce titre symbolique n’était pas assez fort pour dire son immense contribution à l’histoire des Verts. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Robert Herbin vivra encore longtemps parmi nous », a témoigné Romeyer.