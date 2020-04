Stade Rennais : Salaires, accord trouvé avec les joueurs

Le Stade Rennais a trouvé un accord avec ses joueurs sur leurs rémunérations pendant la crise de coronavirus, contrairement au PSG.

Le Stade Rennais s'est aligné sur l'accord avec l'UNFP et l'Unecatef

Dans un communiqué officiel, le Stade Rennais a informé de l’accord trouvé avec son équipe, sur la question des salaires des joueurs, en cette période de crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19.

« Le Stade Rennais F.C est satisfait d’annoncer que l’ensemble de ses joueurs et de son staff a mis en place l’accord validé par les représentants des clubs et des joueurs (Union Nationale des Footballeurs Professionnels). Cette mesure est appliquée et acceptée par 100% des acteurs du club », a déclaré l’équipe présidée par Nicolas Holveck.

« Cela démontre que l’unité, qui fait la force du Stade Rennais F.C depuis de nombreux mois, demeure plus que jamais en cette période de crise », ont souligné les dirigeants de Rennes. Pour rappel, l’accord passé entre la LFP, les syndicats et les clubs portent sur « le fractionnement de l’indemnité d’activité partielle qui doit leur être versée ».

De façon générale, l'accord avec les syndicats va permettre de « préserver les 8 000 emplois des clubs en France, et les 30 000 emplois indirects qui en dépendent ».