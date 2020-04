ASSE : Michel Platini pleure son entraineur Robert Herbin

La disparition du coach de l’épopée glorieuse de l’ASSE, Robert Herbin, touche énormément Michel Platini, une autre figure emblématique de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Michel Platini garde de magnifiques souvenirs d'Herbin

Michel Platini, ancienne gloire de l’ASSE, a vécu des moments inoubliables sous les ordres de Robert Herbin à Saint-Étienne, entre 1979 et 1982. Il témoigne du technicien disparu lundi soir, à 81 ans. « Nous avons vécu ensemble de très belles aventures dans ce club qui ne ressemble à aucun autre », a raconté l’ex-buteur du club ligérien, dans L'Équipe.

« De ces aventures qui marquent toute une carrière et fabriquent de magnifiques souvenirs comme le titre de champion de France en 1981. J'ai aussi une pensée affectueuse pour la communauté des supporters de l'ASSE qui viennent de perdre l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du club », a déclaré l’ancien vert.

Michel Platini a disputé 146 matchs sous le maillot des Verts et a marqué 82 buts, en trois saisons. Il était le meneur de jeu de l'équipe de Robert Herbin qui a perdu deux finales consécutives en Coupe de France (en 1981 et 1982), avant son transfert à la Juventus, club avec lequel il a remporté le Ballon d'Or, trois fois de suite (1983, 1984 et 1985).