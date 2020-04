SM Caen : Un grand dirigeant caennais meurt du coronavirus

Le coronavirus a fait une nouvelle victime dans le monde du football français. Élio Mattioni, responsable des jeunes du SM Caen, est décédé après avoir été atteint par le Covid-19.

SM Caen : Élio Mattioni emporté par le coronavirus

La pandémie de coronavirus a de nouveau frappé. Après l’ancien président de l’OM Pape Diouf (2005-2009) décédé des suites du Covid-19, c’est Élio Mattioni qui vient de succomber à cette maladie. Dans un communiqué sur le site du club ce lundi, le SM Caen a annoncé le décès de ce dirigeant historique du club normand. Bénévole infatigable, Élio Mattioni avait à charge les équipes de jeunes du Stade Malherbe de Caen depuis 40 ans.

Le communiqué du SM Caen :

"Le Stade Malherbe Caen vient de perdre son dirigeant le plus fidèle, Élio Mattioni est décédé ce lundi 27 avril du COVID_19. Toujours très discret, sa gentillesse était reconnue par tous les proches du club. Toujours présent auprès des équipes jeunes des "rouge et bleu", il aura pendant plus de 40 ans fait partie de ces bénévoles sans qui le club ne pourrait exister. Celui qui aura donné le coup d'envoi du match face au Milan AC lors du centenaire devrait sans aucun doute rejoindre la regrettée Alice Glaize qui l'accompagnait à cette occasion."

"Le Stade Malherbe Caen adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Élio Mattioni"