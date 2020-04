OL Mercato : Succession de Maurice, réponse de Loïc Désiré

Loïc Désiré a confirmé des négociations avec l’OL pour succéder à Florian Maurice. Après réflexion, le patron de la cellule recrutement du RC Strasbourg a donné sa réponse à l’Olympique Lyonnais.

OL : Loïc Désiré a confirmé des négociations avec Lyon

L’OL est en quête d'un successeur à Florian Maurice qui va rejoindre le Stade Rennais. Et l’une des cibles des dirigeants rhodaniens était Loïc Désiré. Ce dernier a révélé des entretiens avec Gérard Houllier (conseiller de Jean-Michel Aulas), Vincent Ponsot (directeur général adjoint) et Juninho (directeur sportif).

« J’ai vite compris que j’étais bien placé. Nous avons même échangé sur le profil de certains joueurs et l’équipe. Les dirigeants lyonnais ont aussi appelé le président Marc Keller », a révélé le directeur du recrutement du Racing Club. Mais au bout des échanges avec ces responsables de l’OL, Loïc Désiré a décliné leur offre.

Loïc Désiré repousse l'offre de l'OL et se justifie

« J’ai été flatté, c’est sûr. Je me suis même projeté. J’avoue avoir été perturbé durant 72 heures. J’ai pesé le pour et le contre. J’en suis arrivé à la conclusion que je n’étais pas au bout de l’aventure à Strasbourg et j’ai décidé de ne pas répondre favorablement à la proposition de l’OL », a-t-il expliqué au quotidien l’Alsace.

Le technicien de 44 ans justifie son refus de rejoindre les Gones par le fait « qu’à Lyon, l’organisation est plus compliquée ».