Dortmund Mercato : L’OL et Nice aussi attirés par Götze

Mario Götze semble très apprécié en Ligue 1 malgré une saison compliquée avec le Borussia Dortmund (13 apparitions, 3 buts). L’attaquant allemand, annoncé dans le viseur de l’OM en vue du mercato estival, serait également convoité par l’OL et l’OGC Nice.

L’OL et l’OGC Nice en lice pour Mario Götze ?

Mario Götze arrive en fin de contrat avec le Borussia Dortmund et ne devrait pas prolonger. Il serait en quête d’un nouveau challenge pour avoir du temps de jeu. Cette situation contractuelle aurait placé le joueur de 27 ans dans le viseur de l’OM, et d'autres clubs. Selon les informations de Kicker, l’OL et l’OGC Nice voudraient également signer l’attaquant allemand et se sont déjà renseignés auprès de son entourage.

Mario Götze, mission possible pour les clubs de Ligue 1 ?

Mais le dossier Mario Götze semble très compliqué pour les clubs de Ligue 1. Si l’idée de le signer libre est séduisante, il faudra encore prévoir son salaire. Le champion du monde 2014 émarge à 600 000 euros par mois. En ces temps de crise économique, il est moins sûr que les prétendants français du joueur allemand soient chauds pour s’aligner sur ce gros salaire. Un boulevard serait ainsi laissé aux clubs de Premier League, championnat dans lequel l’Allemand envisagerait d’ailleurs d’évoluer la saison prochaine.