FC Nantes : Reprise, Kita perd son match contre les joueurs

Le président du FC Nantes en voulait aux joueurs qui ne souhaitaient pas reprendre la saison. Mais avec la déclaration du Premier Ministre Edouard Philippe, Waldemar Kita a perdu la bataille.

FC Nantes : Saison terminée, Kita sonné !





C’est certainement la mort dans l’âme que le patron dua appris la décision du gouvernement livrée par Edouard Philippe, ce mardi. Selon le patron du gouvernement, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne reprendront pas ! « Les manifestations sportives et les festivals regroupant plus de 5 000 participants ne pourront se tenir avant septembre. La saison de football ne reprendra pas », a-t-il déclaré dans son adresse à la nation, à l'Assemblée Nationale.Bien avant l'annonce officielle du Premier Ministre, Waldemar Kita espérait la reprise des entraînements après le 11 mai, date du début du déconfinement progressif. Il s’en prenait même aux joueurs opposés à la reprise, conformément à la position commune exprimée par leur syndicat (UNFP).« Beaucoup de salariés vont reprendre le 11 mai sans faire tous des tests… Nous, nous prenons toutes les précautions », avait précisé le boss du FC Nantes dans Le Parisien. « Il faut se mettre au travail, mais pas n'importe comment. Mais si cet homme à 2 000 euros retourne travailler, je ne vois pas comment le football ne retournerait pas travailler avec toutes les précautions. C'est impensable », avait soutenu Waldemar Kita.