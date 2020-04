Toulouse FC : Le président Sadran réagit à la fin de saison

Le président du Toulouse FC, Olivier Sadran a immédiatement réagi à la décision du gouvernement de mettre fin à la saison 2019-2020 de football.

Toulouse FC : Olivier Sadran salue la décision du gouvernement





La saison 2019-2020 ne reprendra pas. Une décision à laquelle le patron dua réagi, dès la fin du discours du Premier ministre Édouard Philippe. Le patron du TFC a en effet loué la décision du gouvernement de mettre fin à la saison. « Pour moi, le foot sort gagnant de ne pas poursuivre », a-t-il déclaré dans L’Équipe.« Ce n'était d'ailleurs pas la volonté des supporters (de reprendre, NDLR). Le pays est actuellement en souffrance sanitaire. Il va rentrer en souffrance économique. Il aurait été très mal perçu de se désolidariser de cela. Les politiques ont pris la bonne décision », a commenté le boss du Toulouse FC. Selon les explications du dirigeant toulousain, « ce qui poussait tout le monde à poursuivre, c'était le risque économique ». Or, de « mon point de vue, il (le risque, NDLR) est stabilisé ».« On a trouvé un arrangement de bonne qualité avec Canal+ et beIN Sports (sur les droits TV, NDLR). Cela, avec la potentialité pour la Ligue de trouver des solutions de financement, via un certain nombre d'organismes, à condition que ces financements soient uniquement dédiés à combler le manque à gagner de la saison 2019-2020 et à préserver l'écosystème du foot », a aussi ajouté le Président de Toulouse FC.