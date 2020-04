Le Stade Rennais perd un nom emblématique de son histoire

Le Stade Rennais vient de perdre son ancien capitaine et joueur emblématique Louis Cardiet, décédé ce mardi à l’âge de 77 ans.

Le Stade Rennais annonce le décès de Louis Cardiet

Le Stade Rennais a perdu une grande figure de son histoire ce mardi. En effet, le club breton a annoncé le décès de Louis Cardiet sans en dévoiler les causes.

« Triste jour pour la famille du Stade Rennais F.C. Double vainqueur de la coupe de France en 1965 et en 1971, Louis Cardiet, légende du club, nous a quittés à l’âge de 77 ans. Repose en paix Louis », a annoncé le club breton sur Twitter.

« Double vainqueur de la compétition en 1965 et en 1971 où il portait le brassard de capitaine lors du deuxième succès, le défenseur finistérien est aussi le seul joueur rennais à avoir remporté les finales de Coupe de France à deux reprises » a rappelé le communiqué des Rouge et Noir.

L’ancien international français (6 sélections entre 1965 et 1967) était le 4e joueur à avoir disputé le plus de matches en compagnie des Bretons avec 328 rencontres à son actif. Il avait aussi défendu les couleurs du Paris Saint-Germain entre 1973 et 1976.