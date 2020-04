OGC Nice : Fin de saison, Rivère salue une sage décision

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère est d’accord avec le gouvernement qui a mis fin à la saison 2019-2020, ce mardi 28 avril.

OGC Nice : Rivère approuve l’arrêt définitif de la Ligue 1

Le dirigeant de l’OGC Nice approuve la décision du gouvernement rendue par le Premier Ministre Édouard Philippe, ce mardi. « Je considère que la décision qui a été prise aujourd'hui est une décision de sagesse, et c'est une bonne chose », a déclaré Jean-Pierre Rivère dans L'Équipe du Soir.

« On a tous été préoccupés par une reprise dans les conditions un peu particulières dans lesquelles nous sommes, avec très peu de visibilité. C'est une décision qui va nous permettre de réfléchir assez rapidement les uns les autres, parce que cela va poser quelques problèmes de différentes natures », a expliqué le responsable de l’OGC Nice.

Maintenant que la fin de la saison est officiellement déclarée, « il est important de se réunir tous, de travailler le mieux possible et de faire en sorte que chaque club traverse cette crise du mieux possible », selon Jean-Pierre Rivère.

L’OGC Nice (6e de Ligue 1) va devoir attendre la réunion de la LFP prévue en mai, afin d’être situé sur son sort final. C’est au court de cette rencontre que les places définitives de la Ligue 1 seront déterminées. Notons que la 28e journée n’a pas été disputée entièrement, le match entre le RC Strasbourg et le PSG n’a pas été joué.