PSG : LdC, Nasser Al-Khelaïfi prend une décision radicale

Si la saison est terminée en France, la Ligue des Champions peut encore être sauvée. Nasser Al-Khelaïfi y croit et assure même que le PSG est prêt à jouer le reste de la compétition européenne à l’étranger si nécessaire.

Nasser Al-Khelaïfi déclare le PSG prêt à jouer à l’étranger

Le gouvernement a annoncé qu’aucune compétition sportive n’aura lieu en France avant septembre, cela signifie la fin de la saison pour la Ligue 1. Mais le PSG est encore engagé en Ligue des Champions. Avec l’interdiction des manifestions sportives en France, Nasser Al-Khelaïfi dit être prêt à faire jouer le PSG à l’étranger pour la Ligue des Champions.

« Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff », a annoncé le président parisien dans un communiqué.

Selon l’Agence France-Presse, l’UEFA envisage de reprendre et de finir la Ligue des Champions en août. La seconde partie des 8es de finale aurait lieu les 7 et 8 août, les quarts les 11 et 15 et la finale le 29 août.