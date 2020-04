OM : Pépites, Larguet sur les plates-bandes du PSG et de l’OL

Nasser Larguet a accordé une interview à Actufoot. L’occasion pour le directeur du centre de formation de l’OM de dévoiler sa stratégie de détection des jeunes talents.

Nasser Larguet, un véritable détecteur de jeunes talents

Nommé l’été dernier, Nasser Larguet est déjà apprécié pour son travail efficace. Afin de détecter les jeunes talents, il s’efforce d’aller vers eux en organisant des tournois.

« C’est une très bonne initiative qui renforce l’image du club dans la région. Il y a une bonne adhésion des clubs partenaires. Nous faisons des rassemblements réguliers sur nos terrains avec des tournois. L’idée est de pouvoir en faire une sélection pour les emmener en tournoi... », a-t-il déclaré au site.

Nasser Larguet a aussi expliqué qu’il n’avait pas besoin de prospecter très loin car la région marseillaise regorge de pépites. Et plusieurs de ces jeunes talents n’hésitent pas à s’adresser eux-mêmes à l’OM.

« Il y a beaucoup de clubs qui contactent Frank Borrelli (responsable technique du projet, ndlr), nous avons un gros réservoir dans notre région. Nous avons un bon vivier de joueurs, il ne faut pas se disperser », a-t-il confié.

Mais si on lui signale de bons coups à tenter au PSG ou à l’OL, il n’hésitera pas à sortir des sentiers battus. « Après, si demain on nous signale une pépite vers Paris ou Lyon, on regardera », a prévenu le responsable phocéen.