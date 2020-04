OM : L’arrêt de la saison, logique selon André Villas-Boas

Suite au discours du Premier Ministre Édouard Philippe annonçant que la saison est terminée, l’entraineur de l’OM André Villas-Boas a tenu à réagir.

Les championnats français sont terminés

Alors que les journalistes Bertrand Latour et Mohamed Bouhafsi annonçaient déjà la fin des championnats français (Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2) ainsi que la fin des Coupes de France et de la Ligue, le discours d’Édouard Philippe a confirmé cette information. Si le championnat est terminé, il reste encore à déterminer les conditions qui indiqueront quelles équipes sont qualifiées pour les compétitions européennes, et lesquelles seront reléguées.

Fin du championnat ? André Villas-Boas réagit

Des suites de cette annonce, le tacticien portugais André Villas-Boas a tenu à réagir :

" Je pense que c’est une décision totalement logique car il est trop tôt pour reprendre l’entraînement. Les conditions de reprise, et notamment le protocole établi par les médecins, c’était très difficile à mettre en place. Je pense que c’est une bonne chose, cela va dans le sens du respect qu’il faut avoir pour les victimes de ce virus, en France et dans le monde. Je vais parler avec le club pour voir ce qu’il va se passer maintenant pour l’homologation ou non des résultats. Jusqu’à l’arrêt du Championnat, le classement était celui-là. Cet arrêt soulève d’autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi."