OM : baisse des salaires, Jérôme Rothen pas très optimiste

Les championnats sont arrêtés et cela ne sera pas sans conséquences sur les finances des clubs. D'après Jérôme Rothen, les joueurs de l'OM pourraient refuser une baisse de leurs salaires souhaitée par leur président Jacques-Henri Eyraud.

Jérôme Rothen annonce des problèmes d'argent à l'OM

Jacques-Henri Eyraud aimerait baisser les salaires des joueurs de l’OM pour permettre au club de faire face à l'actuelle situation de crise. Ce vœu du dirigeant marseillais s'annonce encore plus ardant suite à l’arrêt des championnats évoqué par le Premier Ministre Édouard Philippe. L’OM va cependant pouvoir combler ses pertes grâce à une possible qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Avec l’argent des matchs européens et celui des droits TV, l'Olympique de Marseille pourrait réduire quelque peu son déficit financier. En ce qui concerne le paiement des salaires de ses joueurs jusqu'à la saison prochaine, c'est une tout autre affaire qui pourrait plonger les caisses du club dans le rouge. Et d’après Jérôme Rothen, les joueurs de l’OM pourraient bien refuser une baisse de salaire plus importante.

Pas de baisse ? Jérôme Rothen explique

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur le fait que les dirigeants de l’OM pourraient bien voir leurs joueurs refuser de baisser leurs salaires :

« Le président Eyraud a directement appelé les joueurs et il leur a dit : « OK il y a eu l’accord avec l’UNFP, mais faites un effort supplémentaire, mais faites ce que vous voulez ». Comment veux-tu que le joueur décide seul de laisser 50% de son salaire sachant que si ça se trouve les autres à côté ne vont rien laisser du tout ? (…) Et puis ça me fait rire, on apprend que Eyraud et Zubizarreta ont baissé leur salaire de 20%, mais alors pourquoi tu demandes plus aux joueurs ? Qu’il fasse un effort supplémentaire à ce moment-là, qu’il perde 50% de son salaire et peut-être que les joueurs suivront ».