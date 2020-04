ASSE Mercato : Un mercato compliqué pour Saint-Étienne ?

L’ASSE réalise une mauvaise saison. Elle pourrait terminer l’exercice 2019-2020 à son actuelle 17e place, si le classement actuel devenait le résultat final de la saison. L'As Saint-Étienne pourrait alors se retrouver encore plus en difficulté au mercato estival avec des départs redoutés de certains joueurs.

Des départs à prévoir à l'ASSE cet été ?

L’AS Saint-Étienne est en pleine période de transition. Alors que les dirigeants viennent de prolonger successivement Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans), des joueurs plus âgés pourraient être poussés vers la sortie. Stéphane Ruffier (33 ans) ou Yohann Cabaye (34 ans) sont de possibles sortants de l'effectif stéphanois. En plus de ces deux joueurs, la liste des sortants pourrait s'allonger à l'ASSE.

Auteur d’une très bonne saison, Denis Bouanga est convoité par plusieurs clubs. Entre la possibilité d'une forte augmentation de son salaire et celle de jouer une coupe européenne, l'ailier polyvalent des Verts pourrait avoir du mal à résister à l’intérêt de ses courtisans. Et Bouanga n'est pas le seul joueur qui pourrait fausser compagnie à l'ASSE. William Saliba, vendu 29 millions d'euros à Arsenal et en prêt dans le Forez, devrait filer à Londres à l'issue de la saison 2019-2020.

Des arrivées compliquées à boucler pour Saint-Etienne

Si Saint-Étienne a des pistes pour remplacer les joueurs sur le départ, ces transferts pourraient être compliqués à finaliser. Alors qu’Adil Aouchiche est ciblé pour renforcer l’entrejeu, la concurrence est rude et le jeune milieu de terrain parisien pourrait demander un salaire trop élevé à l'ASSE. Pour la piste menant à Alfredo Morelos, la concurrence est là aussi de plus en plus importante. The Sun annonce un intérêt de Leicester City et West Ham United, des clubs financièrement plus imposants que les Verts.