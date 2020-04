ASSE : Covid19, bientôt des masques aux couleurs de Sainté ?

Le nouvel accessoire bientôt indispensable pourrait avoir les couleurs de son club de cœur. Pour satisfaire ses supporters, l'ASSE devra suivre les tendances actuelles.

Une action déjà commencé en France

Si les mesures de déconfinement ont été annonçées et débuteront le 11 mai, il serait imprudent de lâcher toutes les précautions à prendre concernant le coronavirus qui touche le monde entier. Des gestes et des habitudes nouvelles pour les Français sont à adopter pour se protéger et protéger les autres. Et le masque de protection, bientôt obligatoire dans les transports en commun, pourrait bien devenir à la mode. Pour les fans de football, il est possible d'acheter des masques à l'effigie de son club favori, comme l'En Avant Guingamp qui a déjà commercialisé des lots de 2 masques personnalisés à son image pour 12 euros. D'autres clubs pourraient suivre le mouvement. Les supporters de l’AS Saint-Étiennepoussent pour voir leur club de cœur faire le même geste.

Des masques ASSE ? Laurent Sabot s’explique

Le responsable de la boutique ASSE, Laurent Sabot explique : « Il y a une demande des supporters, c’est clair, on a reçu plein de mails. C’est difficile comme produit, on ne veut pas vendre un truc qui n’a aucune efficacité. Après, clairement, on ne fera pas d’argent là-dessus. Si on le fait, ce sera reversé à l’association Cœur Vert ».

En effet, les masques doivent disposer d’un filtre spécial pour offrir une efficacité maximale.