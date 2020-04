OL : Saison terminée ? Aulas fait une contre-proposition

Le gouvernement a décidé qu’aucune manifestation sportive, même à huis clos, n’aura lieu en France avant fin août. Pour Jean-Michel Aulas, président de l’OL, cette décision ne signifie pas forcément l’annulation de la saison…

Aulas et son interprétation de la décision du gouvernement

Aulas croit que la décision du gouvernement n'annule absolument pas la saison suspendue. Elle interdit tout simplement une reprise de l’entraînement le 11 mai et de la compétition en juin. « Moi, j’ai compris que le scénario que l’on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l’entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n’était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j’entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette », a expliqué le président gone dans L’Équipe.

Le président rhodanien déterminé à finir la saison

Aulas estime qu’il y a encore une place pour finir la saison. Il suffirait de prévoir des play-offs à huis clos en août ou même en juillet. « Je pense qu’il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. […] Je me dis que, peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y a encore la place pour finir le championnat », a-t-il proposé.