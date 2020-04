OM : De grosses inquiétudes attendent l'Olympique de Marseille

L’ OM devrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Si le club phocéen a fait le nécessaire sur le plan sportif pour se qualifier, du moins si la 27e journée de Ligue 1 est adoptée comme dernier jour de championnat, c'est sur le plan financier que les choses pourraient coincer pour l'Olympique de Marseille.

OM : La situation financière du club agravée ?

Avec l’arrêt de la saison, l’OM pourrait être qualifié pour la Ligue des Champions sur décision de la LFP. L'instance dirigeante du football professionnel français va se reunir jeudi 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre. Ce bureau sera suivi d’un conseil d’administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP qui va définir le classement définitif de la saison.

L’arrêt de la saison sera aussi l'arrêt de la vente de billets dans les stades et des droits TV. Selon les informations de La Provence, la saison passsée, l’OM avait perçu 19,7 M€ pour la billetterie et 59,8 M€ en droits TV. Cette saison, les Marseillais ne recevront pas cette somme, ce qui est un coup dur pour les finances de l’écurie phocéenne, qui doit également honorer ses engagements vis-à-vis de ses joueurs et autres salariés du club.

En prévision de cette crise financière qui va secouer son club, Jacques-Henri Eyraud avait proposé à ses joueurs une baisse définitive des salaires en cas d’annulation de la saison. Mais le président olympien n’est pas encore parvenu à convaincre son vestiaire. Autant de difficultés à régler avant d'espérer faire un bon parcours en Ligue des Champions.