Montpellier Mercato : Andy Delort proche d'un géant allemand

Andy Delort s’est confié sur son passé dans un live sur Instagram. Le buteur du Montpellier Hérault a notamment révélé qu’il aurait pu signer chez un cador de Bundesliga.

Andy Delort recale un club allemand ?

Les professionnels profitent de leur temps libre pour davantage passer du temps sur les réseaux sociaux. Andy Delort fait partie de ceux-ci. L’attaquant montpelliérain a profité d’un direct sur Instagram pour revenir sur son parcours professionnel. Le buteur algérien a notamment confié qu’il aurait pu signer au Borussia Dortmund.

Andy Delort révèle en effet qu’il a effectué des tests avec le Borussia. Seulement, le joueur de 28 ans déclare que l’aventure à Dortmund a tourné au vinaigre. Sur conseil de son père, le natif de Sète a décidé de rentrer en France.

« Je suis parti à 16 ans à l’AC Ajaccio, j’y ai fait une très belle saison et derrière je devais signer au Borussia Dormund. J’y suis allé pendant un mois et demi, j’ai joué avec Mario Götze notamment. J’ai eu du mal à m’adapter bien qu’ils voulaient que j’y signe. J’ai pris la décision avec mon père de revenir en France », a confié Andy Delort.

L’Algérie, une grosse fierté

Un retour payant car le Sétois s’est révélé au fil des saisons. Ses performances lui ont valu d’être appelé en sélection algérienne. Une fierté, surtout qu’il a remporté la CAN en 2019 avec les Fennecs. « J’ai aussi rejoint l’équipe nationale, j’en suis très fier et on a ramené la Coupe à la maison », a déclaré Andy Delort.