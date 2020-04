FC Nantes Mercato : Abdoulaye Touré a choisi sa destination

Il reste encore deux saisons de contrat à Abdoulaye Touré au FC Nantes, mais il songerait à un départ de son club formateur. Il dévoile d’ailleurs sa destination préférée.

FC Nantes : Abdoulaye Touré rêve d'évoluer en Bundesliga

Abdoulaye Touré est au FC Nantes depuis 2006, soit 14 ans de suite. Il y a fait sa formation jusqu’en 2012, avant de disputer son premier match chez les professionnels en Ligue 2, lors de la saison 2012-2013. Sous les ordres de Christian Gourcuff, le milieu défensif est désormais le capitaine des Canaris.

À 26 ans, il réfléchirait à la possibilité d’aller découvrir un autre championnat. Et il rêve d’évoluer en Bundesliga, comme il l’avait confié dans un Live Instagram. À défaut de pouvoir jouer en Allemagne, le N°19 du FC Nantes se verrait bien en Premier League anglaise.

Ayant prolongé son bail en juin 2017, Abdoulaye Touré est sous contrat avec les Jaune et Vert jusqu'en juin 2022. Sa valeur marchande est estimée à 8 M€ selon Transfermarkt. Cette saison, il a fait 30 apparitions, dont 27 en Ligue 1. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Le Franco-Guinéen était 13e de Ligue 1 avec le FC Nantes, avant l’arrêt du championnat, à cause de la pandémie de coronavirus.