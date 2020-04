Montpellier : Covid-19, Nicollin rassure pour Junior Sambia

Le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin, a donné des nouvelles du milieu de terrain Junior Sambia, infecté par le Covid-19 et hospitalisé la semaine dernière.

Montpellier HSC : Junior Sambia va mieux selon Nicollin

Après l’agent du milieu de terrain du Montpellier HSC, c’est le président du club en personne qui a livré des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Junior Sambia. Selon Laurent Nicollin, « l’état de ce dernier s'améliore de jour en jour ». « Je lui souhaite de surtout bien se reposer et de revenir en forme le plus tôt possible. On l'embrasse, tous les joueurs le soutiennent », a affirmé le dirigeant, sur RMC Sport.

Ayant approuvé la décision du gouvernement de mettre fin aux championnats, Laurent Nicollin rappelle que ses joueurs étaient très inquiets quand ils ont appris que leurs coéquipiers Junior Sambia étaient atteint de coronavirus.

Les coéquipiers de Junior Sambia ont eu très peur !

« Ça a un mis un coup au groupe la semaine dernière. Quand c'est arrivé, tout le monde s'est posé la question de la reprise. Le Premier Ministre a enlevé tous ces doutes pour mon effectif, qui était inquiet de la situation », a déclaré le patron de Montpellier.