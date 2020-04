ASSE Mercato : Boudebouz répond à la rumeur sur son départ

Placé sur la liste des joueurs en partance de l’ASSE, Ryad Boudebouz a répondu à la folle rumeur sur son départ de Saint-Étienne cet été.

ASSE : Boudebouz ne compte pas partir cet été

L’ASSE a recruté Ryad Boudebouz (30 ans) au Betis Séville en juillet 2019. Son transfert a coûté 3,5 M€ au club ligérien. Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2022 et a pris la place de Rémy Cabella transféré au Krasnodar en Russie. Mais son rendement à Saint-Étienne n’a pas été à la hauteur des attentes du staff technique et des dirigeants.

Néanmoins, le milieu offensif a réussi quelques coups d’éclat, comme lors de la demi-finale de la coupe de France. Il a été l’auteur du but de la victoire de l’ASSE sur le Stade Rennais (2-1), en toute fin de match. Héros de la qualification des Stéphanois pour la finale, Ryad Boudebouz n’a pas du tout l’intention de quitter Saint-Étienne.

« Je n’ai aucunement pensé à partir. Je n’ai qu’un objectif, c’est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible », a-t-il répondu sur les réseaux sociaux. La recrue estivale de l'ASSE rappelle qu'elle « a vécu des moments intenses et a hâte de retrouver le chaudron, mouiller le maillot et de rendre fiers les supporters stéphanois », car conclut-elle : « Je suis 100% Vert ».