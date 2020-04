ASSE : Herbin, le capitaine Loïc Perrin exprime ses regrets

Loïc Perrin, le capitaine de l'ASSE, a exprimé son profond regret suite à la disparition de Robert Herbin, lundi soir à Saint-Étienne.

ASSE : Loïc Perrin choqué par la disparition d'Herbin

Loïc Perrin n’a pas travaillé sous les ordres de Robert Herbin à l’ASSE. Toutefois, il sait très bien qui était le légendaire technicien disparu à 81 ans. Et la mort de ce dernier « a été un choc pour tout le monde », selon le défenseur central.

« On savait que Monsieur Herbin avait été hospitalisé. Malheureusement, on a appris sa disparition. Pour Saint-Étienne, c'est un monsieur. Il a été là pendant les grandes années, d'abord en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur », a témoigné Loïc Perrin dans ‘’Tout le Sport’’ sur France 3.

Perrin marqué par l'épopée glorieuse de l'ASSE avec Herbin

L’arrière central de 34 ans n’était pas encore né lors de l’épopée glorieuse de l’ASSE, marquée par la finale de la coupe d’Europe contre le Bayern Munich, en 1976 à Glasgow en Écosse. Cependant, il a vu les images et vidéos sur Robert Herbin et son équipe défilant sur les Champs Elysées et en a été marqué.

« J’ai vu des photos, des vidéos, il y avait une foule incroyable et pas que des Stéphanois. C'est ça qui est incroyable, ils ont fait aimer le foot à la France entière. Il incarnait les valeurs qui ont fait le club (l’ASSE) », a raconté Loïc Perrin.