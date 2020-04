FC Sochaux Mercato : Les postes à renforcer sont connus

Le FC Sochaux, club de Ligue 2, s’est fixé un objectif à moyen terme, à savoir la montée en Ligue 1. Pour y parvenir, le directeur général Samuel Laurent pense qu’il faudra réaliser un bon recrutement estival.

Le FC Sochaux vise la montée en Ligue 1 dans 4 ans

Le FC Sochaux n’a plus qu’un seul propriétaire, à savoir le groupe chinois Nenking. Ce dernier a racheté les parts du groupe Tech Pro, ancien copropriétaire du club. Et nouveau propriétaire, nouvelle ambition. Dans l’Est Républicain, Samuel Laurent a confié que les Lionceaux visent désormais « la montée dans les trois ans. Quatre peut-être ». Un objectif pour lequel le directeur général est conscient qu’il faudra renforcer l’effectif sochalien cet été.

Quatre postes à combler au FC Sochaux

Malgré la suspension du championnat depuis le 11 mars, le directeur général des Lionceaux a finalisé sa liste de postes à renforcer cet été. « On travaille pour combler nos lacunes avec un excentré gauche, droit, un attaquant de pointe et des arrières également », a-t-il expliqué au média.

Mais la mission ne s’annonce pas facile. L’arrêt de la saison ne permet aucune supervision des cibles et la crise économique restreint la surface financière du club. Cependant, les scouts du FC Sochaux ont déjà déniché des cibles et Samuel Laurent est déterminé. « Mais on va construire la meilleure équipe possible, je vous le garantis. On veut tous aller dans la même direction, celle de la Ligue 1 ! », a-t-il assuré.