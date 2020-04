Stade de Reims : Jean-Pierre Caillot parle à coeur ouvert

Le championnat désormais arrêté, Jean-Pierre Caillot pense que le Stade de Reims sera retenu en Ligue Europe. Le président rémois est également conscient que la crise économique sera difficile à gérer, mais il est déterminé à faire face.

Jean-Pierre Caillot optimiste pour l’Europe

Avec l’arrêt du championnat, sur quels critères se baser désormais pour arrêter le classement, et donc la participation ou non à l’Europe ? Sur les antennes de France Bleu, Jean-Pierre Caillot estime que « le coefficient points/match, tel qu’il a été appliqué par la FFF pour tous les clubs amateurs, doit s’appliquer aussi à la LFP ». Dans cette hypothèse, le Stade de Reims, 5e de Ligue 1 avant l'arrêt, devrait être retenu pour la Ligue Europa. Et le président marnais serait « le plus heureux des hommes si on rejouait une Coupe d’Europe, 57 ans après ». D’ailleurs, il est convaincu que l’effectif rémois « avait une telle qualité … que se qualifier pour l’Europe sur le terrain sur 38 matches, cela aurait été le juste résultat du travail de l’ensemble du club ».

Le président rémois déterminé face à la crise économique

Mais pour l’instant, la réalité, c’est la crise économique provoquée. Jean-Pierre Caillot est conscient qu’ avec la fin prématurée de la saison, « à peu près 25 % du chiffres d’affaire des clubs… ne va pas être réalisé » et que ce manque à gagner « va être une période compliquée » à gérer. Mais le dirigeant rémois est déterminé à « trouver les revenus nécessaires pour continuer à faire tourner le club » marnais.