ASSE : Statue, Herbin immortalisé à Geoffroy-Guichard ?

Après avoir baptisé son siège sis à L’Etrat du non de Robert Herbin, l’ASSE envisage de construire un monument à l’image de son emblématique joueur, capitaine et entraineur disparu.

Une statue d'Herbin dans le mythique stade de l'ASSE ?

Depuis la triste disparition de Robert Herbin, les hommages et témoignages à son attention pleuvent. L’ASSE, le seul club dont il a défendu les couleurs de 1957 à 1975 a exprimé sa profonde douleur dès l’annonce de son décès. Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont immédiatement décidé de nommer le siège et le centre d’entrainement du club : ''Centre Sportif Robert Herbin''.

Après ce premier grand geste en hommage à l’illustre disparu, les supporters ont réclamé une statue à son image. Et la demande du Peuple Vert n’est pas tombée dans des oreilles de sourd. Le président du directoire de l’ASSE a donné son accord sans hésiter. « La statue ? Je suis pour », a-t-il affirmé dans Le Progrès.

L'accord de Saint-Étienne Métropole attendu !

Toutefois, Roland Romeyer se demande à quel endroit ériger la statue. « Est-ce qu’elle sera à l’intérieur de Geoffroy-Guichard ? Il faudra voir ça avec Saint-Étienne Métropole (propriétaire du Stade, ndlr) », a-t-il indiqué. D’accord pour l’idée du monument, le co-président de l’ASSE note que « ce que le club ligérien fera pour Robert Herbin, ce ne sera jamais assez grand par rapport à tout ce qu’il a apporté à son club ».