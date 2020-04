Barça Mercato : La réponse claire d’Arthur à ses prétendants

Arthur Melo s’est exprimé au sujet de son avenir. Le nom du milieu de terrain du Barça est associé à plusieurs grosses écuries d’Europe, dont la Juventus et l’Inter Milan.

Arthur Melo ne se voit pas quitter le Barça

Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Arthur Melo se veut clair sur son avenir. Dans une sortie, le milieu de terrain du Barça a mis fin aux spéculations au sujet de son futur. Il ne se voit pas ailleurs qu’au FC Barcelone.

« Le Barça est où j'ai toujours voulu être et je veux être un joueur du Barça depuis longtemps, par-dessus tous les autres problèmes. Chaque jour, je me sens plus à l'aise et bien ici, dans l'équipe, dans le club et dans la ville », a confié Arthur selon les propos rapportés par Marca. S’il est attaché aux Blaugranas, le milieu de 23 ans s’est dit flatté de l’intérêt qu’il suscite.

Plusieurs clubs dont la Juventus, l’Inter Milan ou Tottenham seraient intéressés par le numéro 8 blaugrana. « L'intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment à qui que ce soit et un signe positif, mais mon vœu n'est que de jouer ici pendant de nombreuses années », a déclaré l’ancien joueur de Grêmio (Brésil).

Arrivé en 2018, l’international auriverde (20 sélections) est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024. Le club catalan avait déboursé 31 millions d’euros pour s’attacher ses services.