Barça Mercato : Le Marocain Amine Harit dans le viseur ?

Amine Harit, le milieu offensif de Schalke 04, aurait tapé dans l'œil des recruteurs du Barça. Sa venue au club espagnol pourrait toutefois dépendre du dossier Jean-Clair Todibo, prêté par le FC Barcelone à Schalke.

Todibo, monnaie d'échange pour récupérer Harit ?

Dans le but de renforcer un secteur offensif perturbé par les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé, du vieillissant Luis Suarez, et des prestations en demi-teintes d'Antoine Griezmann, le FC Barcelone chercherait à s'attacher les services de Amine Harit, actuel joueur de Schalke 04. Arrivé à l'été 2017 à Gelsenkirchen, en provenance de Nantes, Amine Harit a marqué 11 fois et délivré 17 passes décisives pour le club de la Ruhr. Il a fait ses premiers pas avec les Lions de l'Atlas avec qui il totalise 8 sélections.

Dans le même temps, le prêt convaincant de Jean-Clair Todibo devrait amener les dirigeants de Schalke 04 à lever son option d'achat de 25 millions d'euros. Cependant, les Catalans ne seraient pas ouverts à un échange de joueurs. Ils voudraient par-dessus tout récupérer les 25 millions de la vente de Todibo, selon Mundo Deportivo. De son côté, le club allemand souhaiterait conserver son numéro 25. L'ancien Canari avait prolongé l'hiver dernier son contrat qui le lie avec Schalke 04 jusqu'en 2024.