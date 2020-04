PSG Mercato : Leandro Paredes sacrifié par Paris cet été ?

Selon la presse italienne, Leandro Paredes devrait être inclus dans un deal avec la Juventus. Désireux de recruter Miralem Pjanic, Leonardo penserait à échanger le milieu de terrain argentin contre son alter égo bosnien.

Leandro Paredes échangé contre Miralem Pjanic ?

Recruté en janvier 2019, Leandro Paredes ne s’est jamais imposé comme un titulaire au PSG. Au point où Leonardo a signé Idrissa Gueye l’été dernier. Cependant, il semble que la signature du Sénégalais ne réponde toujours pas aux attentes du club au milieu de terrain. C’est pourquoi le directeur sportif parisien veut piocher en Italie.

Les noms de Sandro Tonali (Brescia), Lucas Paqueta (Milan AC) et Miralem Pjanic (Juventus) sont ainsi associés au PSG. Si les deux premiers ne semblent plus dans les plans de Leonardo, le joueur bianconero figurerait dans ses petits papiers et le technicien brésilien serait prêt à sacrifier Leandro Paredes pour le signer.

Pjanic sur le départ à la Juventus ?

Selon Tuttosport, le milieu de terrain argentin devrait être échangé contre Miralem Pjanic. Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2023, le Bosnien n’est plus un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Maurizio Sarri l’été dernier. Le technicien italien lui préfère l’Uruguayen Rodrigo Bentancur (22 ans).

Dans ce dossier, le PSG devra se méfier du FC Barcelone. Selon Tuttosport, le Barça est également intéressé par Miralem Pjanic.