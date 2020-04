TOP 50 Buteurs européens : 8 Français depuis 2014

Depuis le début de l'année 2014, huit joueurs français figurent parmi le top 50 des meilleurs buteurs des 5 championnats majeurs. Six joueurs de Ligue 1 - Cavani, Neymar, Icardi, Ben Yedder, Mbappé, et Di Maria - sont présents dans ce classement. En moyenne, 60 à 75% des buts sont inscrits en championnat.

Mbappé et Lacazette meilleurs buteurs que Zlatan

Si ce classement est, sans surprise, dominé par Lionel Messi (273 buts en 293 matchs) et Cristiano Ronaldo (251 buts en 267 matchs), la France est le pays le plus représenté, avec 8 buteurs. Le meilleur français, Antoine Griezmann, est 10e au classement général. Le Mâconnais se place entre Neymar et Higuain avec ses 147 buts toutes compétitions confondues. Alexandre Lacazette, deuxième français, avec 136 banderilles au compteur, est quant à lui devancé par l'Argentin de la Juventus et se classe 12e, à égalité avec Romelu Lukaku.

Un peu plus loin, Karim Benzema (130 buts), Wissam Ben Yedder (127 buts) et Kylian Mbappé (117 buts) se classent respectivement 17, 18, et 19ème. Le dernier cité peut déjà se vanter d'avoir dépassé un certain Zlatan Ibrahimovic (113 buts) en seulement quatre ans d'expérience professionnelle ! Notons qu'au beau milieu du classement, Raheem Sterling et Heung-Min Son partagent l'étonnante statistique d'avoir marqué exactement 100 buts chacun. Enfin, Kévin Gameiro (92 buts, 33e), Olivier Giroud (87 buts, 37e) et Anthony Martial (77 buts, 47e) complètent ce classement, fermé par Coutinho.