Arrêt de la Ligue 1 : Courbis dénonce une décision hâtive

Face à la crise sanitaire, le gouvernement a décidé d’arrêter toutes les manifestations sportives, dont la Ligue 1, jusqu’à fin août. Rolland Courbis estime que cette décision est prématurée.

Courbis pointe une décision prématurée

Ce mardi, le Premier Ministre a annoncé l’interdiction de toutes les activités sportives, même à huis clos, jusqu’à la fin du mois d’août. Dans le cas précis de la Ligue 1, cette décision du gouvernement signifie la fin de la saison.

Courbis était présent sur RMC pour commenter cette décision. Le consultant a déclaré ne pas être contre un arrêt de la saison. En revanche, il estime que le gouvernement n’a pas fait preuve de patience avant d’arrêter le championnat. Il estime que le gouvernement pouvait encore attendre jusqu’à fin mai avant de prendre cette décision. « Ce que je n’ai pas compris ce n’est pas qu’on puisse arrêter le championnat, mais qu’on puisse prendre la décision aujourd’hui plutôt que fin mai… », a expliqué l’ancien entraîneur marseillais. Il a également dénoncé une décision unilatérale en se disant « surpris que le premier ministre ait pris cette décision sans en avoir discuté avec nos représentants du football ».

Courbis se demande ce que le gouvernement décidera en cas d’amélioration de la situation sanitaire dans 3 semaines. « Imaginons que dans les trois semaines à venir le virus s’arrête comme quelque chose de saisonnier. Si cela s’améliore dans trois semaines et que le championnat Allemand reprend ? On fait quoi pour la Ligue des Champion ? On revient sur notre décision ? », s’est-il interrogé.