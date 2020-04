RC Lens : 10 ans après, la Ligue 1 de retour à Bollaert ?

Le RC Lens a de fortes chances de revenir dans l'élite française avec l'arrêt des compétitions par le gouvernement. Si la décision attendue de la LFP venait à considérer le classement de la 28e journée de Ligue 2 définitive, le Racing Club de Lens accéderait à la Ligue 1 Conforama.

RC Lens, la Ligue 1 en passe de retrouver une de ses meilleures ambiances

Le 21 mai 2011, il est presque 23h quand Alexandre Castro siffle la fin de la rencontre entre Lens et Arles-Avignon. Déjà relégués, les hommes de Laszlo Boloni sont à nouveau vaincus par la lanterne rouge (1-0) à Bollaert, sous les yeux de 28.705 spectateurs. Trois ans plus tard, les nordistes, deuxièmes de Ligue 2, sont promus en Ligue 1, mais ne disputent aucun match à Bollaert, en travaux en prévision de l'Euro 2016. Ainsi, c'est le stade de la Licorne d'Amiens qui accueille les rencontres du RCL. Toutefois, les matchs face à l'OM, le PSG, et le LOSC, se disputent au Stade de France.

À nouveau relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison, le club nordiste joue la montée dès les années suivantes et termine 6e puis 4e. La saison 2017/2018 est marquée par une direction bancale et Lens termine 14e. La saison d'après, le RCL regagne ses standards habituels et termine à la 5e place de Ligue 2, synonyme de play-offs. Les Sang et Or remportent les deux premiers tours à Paris puis à Troyes, mais échoue face à Dijon en barrages. Cette année, 2e à l'arrêt des championnats, Lens devrait se voir promu et va pouvoir faire à nouveau vibrer Bollaert en Ligue 1.