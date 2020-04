ASSE : Yohan Mollo raconte ses souvenirs de Saint-Étienne

Yohan Mollo n’a pas oublié son passage à l’ASSE entre 2013 et 2015. Pour La République du Centre, il est revenu sur ses souvenirs de Saint-Étienne.

ASSE : Yohan Mollo marqué par la Coupe de la Ligue

Yohan Mollo avait été prêté à l’ASSE par l’AS Nancy en janvier 2013, pour six mois et sans option d’achat. Mais ayant satisfait les attentes des dirigeants stéphanois, le milieu offensif a été de nouveau sollicité par les Verts. C’est ainsi qu’il a fait objet d’un deuxième prêt en septembre 2013, mais cette fois avec une option d’achat.

Finalement, le transfert de Yohan Mollo à l'ASSE a été acté à l’issue de l’exercice 2013-2014. Il y sera resté jusqu'en 2015. Vendu au Krylia Samara en D1 russe en août 2015, le joueur de 30 ans avoue avoir vécu des moments inoubliables à l’ASSE.

Son meilleur souvenir stéphanois fut la Coupe de la Ligue remportée en avril 2013, car cela représentait beaucoup pour Saint-Étienne qui « n’avait pas gagné de titres depuis longtemps ». « On a vécu un match intense. Franchement, on savait qu’on allait gagner, on avait tellement confiance en nous… », s’est souvenu Yohan Mollo.

Gros clin d'oeil de Mollo aux supporters de l'ASSE

Ce dernier a clôturé ses souvenirs de l’ASSE par un club d’oeil au bouillant Peuple Vert. « J’ai joué en Espagne, en Grèce, en Russie. Dans certains stades, c’était très chaud ! Mais Geoffroy-Guichard, c’est une ambiance particulière. Les supporters vivent le match avec nous. C’est une ville 100 % football. Quand on est joueur, c’est super », a-t-il souligné.