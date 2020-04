Impact Montréal : Covid-19, Thierry Henry très inquiet !

Thierry Henry est bloqué au Québec en raison de la pandémie de Covid-19, alors que sa famille est en France. Il s’en inquiète, mais s'adapte et se tient prêt en vue d'une reprise.

Thierry Henry inquiet pour sa famille en France

Manager de l’Impact Montréal en Major League Soccer (MLS), Thierry Henry est confiné chez lui car le championnat nord-américain est stoppé depuis le 12 mars, à l’instar de toutes les activités sportives. Le technicien de 42 ans et son équipe n’avaient disputé que deux journées avant l’arrêt inattendu du championnat causé par les effets de coronavirus.

Dans l’attente d’une reprise, probablement après le 8 juin, Thierry Henry prend des nouvelles quotidiennes de sa famille restée en France. « J'essaie de savoir ce qu'il se passe pour la famille là-bas. On s'inquiète pour sa famille », a-t-il confié à L’Équipe, avant de rassurer : « tout le monde va bien… ».

Impact Montréal : Henry prêt à s'adapter

« C’est un problème mondial. C'est comme si on était un seul pays aujourd'hui, peu importe où on se trouve. Donc comme tout le monde, on essaie de respecter les règles, de ne pas transmettre ce virus... », a indiqué l’ancien entraineur de l’AS Monaco.

Thierry Henry déclare qu’il reste à l’écoute de la MLS, en vue d’une possible reprise. Il assure qu’il se tient prêt avec l’Impact de Montréal à « s’adapter à toutes situations ». « Peu importe la solution, on répondra présent », a-t-il rassuré.