Mercato : La valeur marchande de ces joueurs a dégringolé

Il est souvent question de l'augmentation incommensurable de la valeur des joueurs. Mais qui sont ces joueurs dont le prix a le plus baissé depuis l'année dernière ?

Valeur marchande : Miranda et Hazard, premiers malheureux

Ce thème réserve plusieurs angles de lecture. Le premier est celui du pourcentage de perte de valeur par rapport à la donnée initiale. À ce jeu là, Miranda, le défenseur du Jiangsu Suning en Chine, est le malheureux gagnant. Arrivé en provenance de l'Inter, le Brésilien a perdu 83% de sa valeur. Son coût actuel est estimé à 600 000 euros, tandis qu'il était évalué à 3,5 millions en juillet 2019. Le gardien d'Hambourg, Julen Pollersbeck (-82,5%) et le milieu espagnol de Wolfsbourg Ignacio Camacho (-81,5%), complètent le podium.

L'autre vision est simplement la différence entre la donnée initiale et la valeur actuelle. Et c'est Eden Hazard, l'ailier belge du Real Madrid, dont le coût a le plus chuté depuis juillet 2019 avec une déflation de 70 millions d'euros. Ainsi, le numéro 7 Merengue ne vaudrait plus que 80 millions alors qu'il en valait 150 l'été dernier. Une chute expliquée par une saison compliquée, longtemps blessé, Hazard n'a marqué qu'une fois en 15 rencontres. De même, Neymar (-52 millions) et Ousmane Dembélé (-44 millions) se classent 2e et 3e dans ce classement loin d'être honorifique.