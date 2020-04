LOSC Mercato : Loïc Rémy abandonné par Christophe Galtier ?

En fin de contrat avec le LOSC, Loïc Rémy sait quelle suite il souhaite donner à sa carrière. L'attaquant français n'est pas seul décideur dans ce qu'il voudrait pour son avenir et Christophe Galtier ne fait rien pour l'aider.

Loïc Rémy veut prolonger au LOSC

Loïc Rémy a réalisé une bonne saison avec le LOSC avec le statut de 2e meilleur buteur du club derrière Osimhen. Cependant, son avenir reste flou. Libre de tout contrat avec Lille OSC à la fin de la saison, le joueur de 33 ans a la possibilité de rester au club où il pourrait activer son année de contrat en option. « J’étais au téléphone avec Luis Campos tout à l’heure… On a naturellement basculé sur le sujet du contrat, où j’ai une année en option qui peut être activée si tout le monde est d’accord. Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunis », a-t-il révélé dans un live Instagram avec Le Temple.

Lille OSC : pas de prolongation pour Loïc Rémy ?

Le joueur s'est dit OK pour rester une saison de plus dans le nord de la France, mais le dernier mot revient aux décideurs du LOSC. Et avec la crise de coronavirus qui a contraint à l'arrêt de la saison, le sujet ne semble pas dans leurs préoccupations du moment. À ce jour, aucune offre de prolongation de son contrat n'a été faite à Loïc Rémy, même si José Fonte a rapidement signé son nouveau bail.

« Le sujet n’a pas trop été abordé avant et je ne sais pas pourquoi, car, par exemple, un joueur comme José Fonte a une prolongation en début de saison et moi je n’ai pas eu de contact particulier jusqu’à maintenant. […] Il n’y a pas eu de manifestation jusqu’à ces derniers mois... », a confié Loïc Rémy avant d'ajouter : « Mais j’aime les conditions extrasportives, la ville, je reçois énormément de messages de supporters du LOSC sur cela et ça me fait plaisir.»