OL, LOSC : Ligue 1, le football se marche sur la tête !

Les présidents de l’OL et du LOSC, Aulas et Lopez, ont été frontalement attaqués à cause de leur idée sur le mode de calcul dans le but de déterminer le classement définitif de la Ligue 1.

OL, LOSC : Dugarry dézingue les présidents de Lyon et Lille

Les propositions de Jean-Michel Aulas et de Gérard Lopez concernant l’attribution des places finales de la Ligue 1 visent à protéger leurs intérêts selon Christophe Dugarry. « Sincèrement le football se marche sur la tête et ses dirigeants aussi… », a-t-il martelé sur RMC.

« C'est fini, c'est fini. Jean-Michel Aulas, le match il est terminé, les prolongations et les penalties ont été joués, les joueurs sont en train de se doucher dans le vestiaire, les joueurs sont en train de se doucher dans le vestiaire, et il cherche encore une solution... C'est ridicule, c'est pathétique… », a poursuivi le chroniqueur.

« Je veux bien qu'ils défendent leur championnat, mais il y a un règlement. Il va y avoir des votes et ce sera à la majorité. Chaque fois qu'il y en a un qui a une idée, comme par hasard c'est favorable à son club. Mais comment peuvent-ils prendre les supporters pour des imbéciles », s'est interrogé Christophe Dugarry. Rappelons que l'OL est 7e et le LOSC est 4e, à l'arrêt du championnat.